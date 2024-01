Coesfeld (ots) - Vermutlich aufgesprengt haben Unbekannte einen Zahlautomaten an einem Waschpark. So gelangten sie an die Geldkassette und stahlen das darin vorhandene Bargeld. Die Tatzeit war am Freitag (29.12.) um 22.24 Uhr. Ein Überwachungskamera hatte zwei männliche Personen am Automaten aufgezeichnet. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu ...

