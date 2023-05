POL-COE: Senden, Messingweg/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten am Pfingstwochenende (27.05.2023 bis 30.05.2023) eine 20 Meter langen Kupfermantelleitung aus einem Rohbau auf der Letter Straße in Coesfeld. Der oder die Täter ließen diverse Gegenstände am Tatort zurück, die die Polizei sicherstellte. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140. Rückfragen ...

