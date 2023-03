POL-COE: Olfen, Vinnum, Borker Straße / Lkw Fahrer weicht aus und landet im Graben - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag (21.03.2023) auf Mittwoch (22.03.2023) hochwertiges Werkzeug und Arbeitsgeräte aus einem Rohbau auf dem Moorkamp in Dülmen. Hierzu hebelten sie eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

