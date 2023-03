Coesfeld (ots) - In der Zeit vom 04.03.2023 bis 12.03.2023, verschaffte sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Scheune in Dülmen-Buldern (Drofbauerschaft). Sie gelangte durch ein Fenster in die Scheune. Aus dieser entwendeten sie eine Flex und eine Heckenschere (beide Marke Stihl). Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte ...

