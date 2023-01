POL-COE: Senden, Havixbecker Straße/Motorroller gestohlen

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Samstag, 07.01.2023 (13.00 Uhr) bis Sonntag, 08.01.2023 (14.15 Uhr), in das Pfarrheim auf der Lindenstraße in Coesfeld (Lette) einzubrechen. Dazu hebelten sie an mehreren Türen. Augenscheinlich gelangten sie jedoch nicht ins Innere des Gebäudes. Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter ...

mehr