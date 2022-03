Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Rönhagenweg/ Garagentor beschädigt

Coesfeld (ots)

Der unbekannte Fahrer eines Fahrzeugs hat am Rönhagenweg ein Garagentor beschädigt. Zwischen 19 Uhr am Montag (28.02.22) und 8 Uhr am Dienstag (01.03.22)wurde ein Pfosten des Tors aus dem Fundament gedrückt. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

