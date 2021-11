Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Fehrbelliner Platz/ Tatverdächtige nach Brand ermittelt

Coesfeld (ots)

Gegen 23.05 Uhr brannten am Samstag (13.11.21) acht Mülltonnen am Fehrbelliner Platz. Die Flammen waren bereits auf den Fensterrahmen eines Wohn- und Geschäftshauses übergesprungen. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von Brandstiftung aus. Durch Zeugenaussagen ermittelten die Beamten einen 13-Jährigen und einen 16-Jährigen, die tatverdächtig sind. Da der 13-Jährige strafunmündig ist, finden gegen ihn keine weiteren Ermittlungen statt. Das Kreisjugendamt hat jedoch Kenntnis über den Sachverhalt. Die Ermittlungen gegen den 16-Jährigen dauern an.

