POL-COE: Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße/Zeugen nach Raub gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Raub an der Friedrich-Ruin-Straße am Sonntag (14.11.21) sucht die Polizei Zeugen. Zwischen 4.30 Uhr und 5 Uhr befand sich eine 30-jährige Dülmenerin auf dem Heimweg. In Höhe des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs lief sie an einer wartenden Person vorbei. In gebrochenem Deutsch forderte diese von der Dülmenerin die Herausgabe ihres Mobiltelefons. Sie verneinte dies und ging weiter. Als der Unbekannte ihr Nachrief und sie sich umdrehte, schlug er die 30-Jährige. Während sie sich wehrte, trat eine weitere unbekannte Person ihr in den Rücken. Daraufhin ging die Frau bewusstlos zu Boden. Als die Dülmenerin wieder zu sich kam, war der Inhalt ihrer Handtasche auf dem Boden verteilt. Aus der Geldbörse fehlte Bargeld.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

