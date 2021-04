Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Borkenbergestraße/Baum umgefahren, dann weggefahren

Coesfeld (ots)

Anwohner der Borkenbergestraße in Hausdülmen schreckten am Mittwochabend auf (07.04.21). Gegen 22.50 Uhr hörten sie einen Knall, sahen jedoch zunächst nichts. Wie sich kurz darauf zeigte, war ein Autofahrer gegen einen dünnen Baum gefahren, der auf einer Verkehrsinsel stand. Dieser brach und fiel um. Der Verursacher fuhr weg. Bei dem Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen Land Rover. Der Wagen muss an der Front beschädigt sein. Die Polizei in Dülmen bittet Zeugen, sich unter 02594-7930 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell