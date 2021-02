Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr, Münsterstraße/Drei verletzte Personen

Coesfeld (ots)

Drei Personen wurden am Mittwoch (17.02.21) bei einem Unfall in Dülmen verletzt. Gegen 7.45 Uhr befuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Essen die Münsterstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Nordlandwehr hielt er bei Rot zeigender Ampel nicht an. Es kam zum Zusammenstoß mit einem Auto, in dem zwei Dülmener saßen. Dessen 41-jähriger Fahrer wollte vom Nordlandwehr kommend die Kreuzung überqueren und geradeaus weiterfahren. Während er schwer verletzt ins Krankenhaus kam, wurden sein 31-jähriger Beifahrer und der Essener leicht verletzt mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell