POL-COE: Dülmen, Bergfeldstraße/E-Bike gestohlen

Alles ging am Freitagmorgen ganz schnell. In Dülmen haben Unbekannte ein E-Bike gestohlen, das vor dem K+K-Markt an der Bergfeldstraße stand. Zwischen 7.15 Uhr und 7.30 Uhr haben Unbekannte vermutlich das Rahmenschloss geknackt und sind mit dem Zweirad davon. Ähnliche Diebstähle gab es bereits am Donnerstagmorgen in Coesfeld. Dort hatten Unbekannte vor dem Netto an der Davidstraße zwei E-Bikes gestohlen. Auch hier waren die Besitzer kurz einkaufen. Zwischen den Taten lagen keine zehn Minuten.

Die Polizei appelliert an die Besitzer von Fahrrädern, diese nicht nur mit einem Rahmenschloss zu sichern. Zusätzlich sollten diese mit einem Bügelschloss an einem festen Gegenstand angeschlossen werden. Andernsfalls ist es für Diebe ein Leichtes, diese wegzutragen.

Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter 02594-7930 entgegen.

