Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hellweg/Wertsachen aus Auto gestohlen

CoesfeldCoesfeld (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (7.1.21) Wertsachen aus einem grauen Seat Leon gestohlen. Die Täter schlugen zwischen 14.15 Uhr und 15.13 Uhr die hintere Fahrerscheibe bei dem am Hellweg geparkten Wagen ein. Sie stahlen einen Rucksack, in dem sich unter anderem eine Geldbörse und Bargeld befanden. Die Polizei weist erneut darauf hin, Wertsachen und Gegenstände nicht im Fahrzeug zu lassen. Zeugen sollen sich unter 02594-7930 bei der Polizei in Dülmen melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell