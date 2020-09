Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Neustraße, Stadtwaldallee

Zahlreiche Autos beschädigt - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Im Bereich der Neustraße und rund um die Stadwaldallee in Coesfeld beschädigten noch unbekannte Täter am Wochenende an die zehn geparkten Autos. In den meisten Fällen vergriffen sie sich an den Außenspiegeln der Fahrzeuge.

Bei Hinweisen zur Tat sollen sich Zeugen bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140 wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell