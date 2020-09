Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Anton-Aulke-Ring, Ordnungsamt

Unbekannter Gegenstand entpuppte sich als "Mist"

Coesfeld (ots)

Einen Einsatz der Polizei- und Feuerwehr löste am Morgen, 15.09.2020, gegen 9.15 Uhr, eine Dose mit unbekanntem Inhalt aus. Diese hatte eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes am gestrigen Tag per Post in einem Päckchen in Zeitungspapier eingepackt zugestellt bekommen.

Dem Päckchen war ein Zettel beigefügt auf dem stand: "Hier ein Geschenk für dich. Bist ja gleichzustellen mit dem kot. Nichts wert".

Die Mitarbeiterin rief deshalb heute Morgen vorsichtshalber die Polizei an, um den Sachverhalt zu melden. Da sie den Inhalt nicht bestimmen konnte und somit auch nicht auszuschließen war, dass von dem Inhalt eine Gefahr ausgehen könnte, wurden Einsatzkräfte entsandt und auch die Feuerwehr alarmiert. Die Mitarbeiterin wunderte sich über das "Großaufgebot" von Polizei und Feuerwehr. Sie fühlte sich von dem Inhalt weder bedroht, noch beleidigt.

"Wir nehmen so etwas immer ernst. Deshalb überprüfen wir solche Postsendungen gründlich, um eine Gefährdung betroffener Personen auszuschließen", erklärte der Abteilungsleiter der Polizei für den Kreis Coesfeld, Thomas Eder.

Die Feuerwehr überprüfte den Inhalt und kam zu dem Ergebnis, dass es sich um Dreck oder eventuell Tierkot handeln könnte. Eine Gefahr konnte demnach ausgeschlossen werden. Die Polizei entsorgte die Dose und fertigte einen Bericht.

