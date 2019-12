Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Grüner Weg

Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Wohnungen eine Hauses drangen Einbrecher am Montag (9.12.) im Zeitraum von 8.00 bis 19.15 Uhr ein. Zunächst hebelten die Täter ein Fenster zur Erdgeschosswohnung auf. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume. Anschließend hebelten sie die Wohnungstür im Erdgeschoss sowie die Wohnungstür der im Obergeschoss befindlichen Wohnung auf. Auch diese Wohnung durchsuchten die unbekannten Täter nach Wertgegegnständen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war bereits festgestellt worden, dass Schmuck gestohlen wurde. Abschließende Angaben zum Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

