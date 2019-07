Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Holthoff/ Mähdrescher geht in Flammen auf

Coesfeld (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Sonntag (28. Juli) gegen 12.15 Uhr ein Mähdrescher während Drescharbeiten auf einem Roggenfeld an der Straße Holthoff in Ascheberg in Brand geraten. Die Maschine brannte komplett aus. Auch mehr als 7.000 Quadratmeter Feld sowie eine angrenzende Böschung standen in Flammen. Die Feuerwehr verhinderte ein weiteres Ausbreiten der Flammen und löschte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Saschaden wird mit 127.500 Euro beziffert.

