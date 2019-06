Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln-Appelhülsen, Schwerer Raub auf Tankstelle, Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Am Mittwoch, 19.06.2019, 20.15 Uhr, betraten zwei maskierte männliche jüngere Personen eine Tankstelle in Nottuln-Appelhülsen auf der Weseler Straße. Einer der Männer bedrohte eine Mitarbeiterin der Tankstelle mit einer Pistole und forderte sie auf, sich auf den Boden zu legen. Die zweite Person griff in die Kasse der Tankstelle. Danach flüchteten die beiden Männer zu Fuß. Zur Beschreibung konnte gesagt werden, dass beide Personen jünger waren (vermutlich keine 25 Jahre alt), beide hatten eine schlanke Statur. Die Personen waren mit Tüchern maskiert. Eine Person trug ein blaues Basecap und eine schwarze Jacke, der andere eine schwarze Jacke mit Kapuze und eine Jeans. Hinweise nimmt die Polizei Coesfeld unter 02541-140 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell