Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Daruper Straße/ Zeugenhinweis auf Drogenkonsum am Steuer

Coesfeld (ots)

Cannabisgeruch auf der Autobahn 43 zog die Aufmerksamkeit eines Zeugen auf den Wagen eines 24-jährigen Rosendahlers. Der Zeuge sah dann, wie im Auto ein Gegenstand hin- und hergereicht wurde. Er Informierte die Polizei, dass der fragliche Wagen in Nottuln die Autobahn verlassen hat. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizisten den Wagen in Coesfeld unweit der Polizeiwache an. Auch die Beamten stellten Cannabisgeruch aus dem Wagen fest. Eine Durchsuchung auf Drogen verlief ergebnislos. Der Fahrer legte einen positiven Drogentest ab, sodass die Polizisten eine Blutprobe veranlassten. Nun drohen 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Zentralregister. Zudem erhält die Führerscheinstelle Kenntnis, um die charakterliche Eignung des Fahrers überprüfen lassen zu können.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell