POL-COE: Senden, Dorfbauerschaft/ Kupferbeschläge von Lagerplatz gestohlen

Coesfeld (ots)

Die Kupferverkleidung von fünf Dachgauben, die auf einer Lagerfläche an einem Gehöft in der Sendener Dorfbauerschaft algen, haben Unbekannte entwendet. In der Zeit von Sonntag, 26.05.2019, 15 Uhr bis Mittwoch, 29.05.2019, 12 Uhr schlugen die Altmetallbiebe zu. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

