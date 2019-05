Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, B474/ Unter Alkohol am Steuer

Coesfeld (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüften Polizisten einen Autofahrer aus Marl, der auf der B474 von Coesfeld in Richtung Dülmen unterwegs war. Die Fahne des 64-Jährigen bestätigte sich in einem positiven Vortest. In der Polizeiwache absolvierte der Marler dann einen beweissichreren Atemalkoholtest. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderdatei. Sollte er bereits eine Voreintragung wegen eines Alkoholverstoßes haben, verdoppelt sich das Bußgeld und das Fahrverbot verdreifacht sich.

