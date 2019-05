Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfelder Straße/ Autolack zerkratzt

Coesfeld (ots)

Der Lack eines grauen Opel Combo, der in einer Hauseinfahrt an der Merfelder Straße in Dülmen geparkt war, ist dort am Mittwoch (22. Mai) im Zeitraum zwischen 8 und 18.30 Uhr zerkratzt worden. Zeugenhinweise bitte an die Polizei: 02594/7930

