Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Kreis Coesfeld/ Seniorin fällt auf Betrüger herein

Coesfeld (ots)

Ihre Hilfsbereitschaft und Gutgläubigkeit ist einer Seniorin (83) aus Billerbeck am Mittwoch (10. April) zum Verhängnis geworden. Die alte Dame ist auf die Masche eines Betrügers hereingefallen und hat einem vermeintlichen Anwalt ihres Bruders eine hohe vierstellige Summe übergeben. Die erfundene Geschichte der Betrüger: Der Bruder benötige kurzfristig Geld für einen Hauskauf und komme erst am Montag an sein eigenes Geld. Die Billerbeckerin wollte helfen und ihm das Geld vorstrecken. Erst nach der Geldübergabe an den vermeintlichen Anwalt rief sie selbst ihren Bruder an. Der Schock saß tief, als sie erkannte, dass sie Betrügern aufgesessen war. Opferbetreuer kümmerten sich um die alte Dame. Den Betrüger beschreibt die Seniorin wie folgt: deutsch, sprach akzentfrei, ca. 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß, schlank, dunkle kurze Haare, gepflegte Erscheinung, Jeansjacke, schwarze Umhängetasche. Die Geldübergabe fand auf dem Parkplatz vor der Billerbecker Sparkasse statt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140 In Dülmen und Nottuln hatten es Unbekannte in den vergangenen Tagen in mehreren Fällen als falsche Polizisten versucht. Die Angerufenen kannten die Betrugsmasche nach diversen Medienberichten bereits. Sie legten einfach auf und erstatteten Anzeige. So ist es richtig! Was allen zusätzlich verdächtig vorkam: Der Anrufer sprach mit deutlichem Akzent, der als "osteuropäisch" beschrieben wurde. Ein Senior (72) aus Ascheberg wurde am Mittwoch gleich viermal angerufen. Er habe eine hohe Summe Geld gewonnen, hieß es. Zuvor müsse er aber 1.000 Euro Gebühr zahlen. Der Senior erkannte den Betrugsversuch. Eine Aschebergerin (68) verriet am gleichen Tag einem vermeintlichen Glücksboten sensible Daten. Nur so könne man ihr den Gewinn gutschreiben, hieß es. Das kam der Frau erst nachträglich spanisch vor. Sie ließ ihr Konto sperren und meldete sich bei der Polizei. In Havixbeck fiel eine Seniorin (77) am Mittwoch nicht auf den altbekannten Enkeltrick herein. Es vergeht kaum ein Tag, an dem Betrüger nicht mit der einen oder anderen Masche versuchen, das Geld von Menschen im Kreis Coesfeld zu ergaunern. Oft haben es Betrüger auf das Geld von Seniorinnen und Senioren abgesehen. Im vergangenen Jahr haben Gauner ältere Menschen im Kreis Coesfeld um mehr als 24.000 Euro betrogen. 579 Betrugsfälle waren bei der Polizei angezeigt worden. In 21 Fällen hatten die Betrüger Erfolg. In diesem Jahr geht die Serie der fiesen Maschen weiter. Erneut unsere Bitte: Sprechen Sie mit älteren Angehörigen und Freunden über diese Betrugsmaschen. Die wichtigsten Verhaltenstipps: Bei verdächtigen Anrufen: Legen Sie auf. Rufen Sie selbst Ihre Polizei an: 110! Erstatten Sie Anzeige. Geben Sie keine persönlichen Daten preis. Übergeben Sie Unbekannten kein Geld oder Wertsachen. Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell