POL-COE: Senden, Schulze-Bremer-Straße/ Paketbote wittert Betrugsversuch

Mit einem gefälschten Ausweis wollte ein Unbekannter am Montagmorgen, 01.04.2019 gegen 11 Uhr auf der Schulze-Bremer-Str. in Senden einen Paketboten zur Herausgabe des Paketes eines Handyanbieters bewegen. Gleich zwei Mal sprach er den Paketboten an und wies sich mit einem gefälschten Ausweis aus. Als der Unbekannte bemerkte, dass der Paketbote ihn durchschaut hat, flüchtete er und ließ seinen Ausweis zurück. Diesen stellten Polizisten sicher. Das Handypaket geht nun an den Anbieter zurück. Der angebliche Bewohner ist natürlich nicht in Senden verzeichnet. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

