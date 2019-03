Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Herteler/ Vater und Sohn leicht verletzt

Coesfeld (ots)

Ein BMW-Fahrer (30) und dessen zweijähriger Sohn sind am Donnerstagmorgen (14. März, gegen 8 Uhr) bei einem Unfall auf der Straße Herteler in Coesfeld-Lette leicht verletzt worden. In einer Kurve hatte der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der BMW prallte gegen einen Baum, drehte sich und schleuderte in den Straßengraben. Am Wagen entstand Totalschaden.

