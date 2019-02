Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Weseler Straße/ Motorradfahrer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Motorradfahrer (44) aus Nordkirchen ist am Mittwoch (27. Februar) gegen 5.30 Uhr bei einem Unfall auf der Weseler Staße in Senden-Bösensell verletzt worden. Der Nordkirchener wollte nach rechts auf die Bahnhofstraße abbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgener Autofahrer (42) aus Münster sah dies zu spät und fuhr auf das Motorrad auf. Der Rettungsdienst brachte den Nordkirchener in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr Senden musste die Straße von ausgelaufenen Betriebsstoffen reinigen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell