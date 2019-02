Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Mutmaßlicher Drogendealer festgenommen

Coesfeld (ots)

Bei der Hausdurchsuchung wurden die Ermittler schnell fündig: Drogen in nicht geringer Menge fanden Sie in der Dülmener Wohnung eines 24-jährigen Mannes. Nach der vorläufigen Festnahme am Montagabend wurde der Mann am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt und der schickte den mutmaßlichen Dealer in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei gegen den 24-Jährigen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell