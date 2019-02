Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Dülmener Straße

Beifahrer ohne Helm - Anzeige für den Rollerfahrer

Coesfeld (ots)

Durch einen Beifahrer ohne Helm wurde ein Polizist auf einen Rollerfahrer aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers und seines Fahrzeugs, eines 16-jährigen Havixbeckers, wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis für den Roller war. An dem Roller waren technische Veränderungen vorgenommen, so dass der Fahrer diesen mit seiner Prüfbescheinigung nicht fahren durfte. Weiterhin befanden sich am Roller keine Spiegel und eine Bremse war defekt. Den jugendlichen Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige, u.a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

