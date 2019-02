POL-COE: Lüdinghausen/ Polizei fahndet mit Fotos nach EC-Karten-Betrüger

Polizei Coesfeld

Die Polizei hofft bei der Suche nach einem Handtaschendieb und EC-Karten-Betrüger auf Hinweise und hat dazu nach einem entsprechenden Gerichtsbeschluss Fotos eines Tatverdächtigen veröffentlicht. Am Donnerstag, 25. Oktober 2018, ist einer 64-jährigen Lüdinghauserin gegen 13 Uhr beim Einkaufen in der Lüdinghauser Fußgängerzone die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden. Neben einem geringen Bargeldbetrag und Ausweisdokumenten befanden sich auch zwei EC-Karten in dem Portemonnaie. Mit den EC-Karten hob der auf den Fotos abgebildete Mann wenige Minuten später an einem Automaten der Sparkassen-Filiale an der Graf-Wedel-Straße Geld vom Konto der 64-Jährigen ab. Insgesamt erbeutete der unbekannte Täter mit beiden Karten mehr als 1.000 Euro. Die Polizei fragt: Wer kennt den auf den Fotos abgebildeten Mann. Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen: 02591/7930

