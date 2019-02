Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bergfeldstraße/ Angefahren und geflüchtet

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls am Dienstag (26. Februar) auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Bergfeldstraße in Dülmen, sich zu melden. Dort ist um 16.05 Uhr der graue Mercedes eines Dülmeners (80) beim rückwärts ausparken mit dem Wagen eines Unbekannten zusammengestoßen. Der Unbekannte fuhr weiter und beging damit Unfallflucht. Beide Autos wurden beschädigt. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei: 02594/7930

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell