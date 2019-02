Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Am Dorn

Planenschlitzer verursachen hohen Sachschaden

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag (23. Februar) die Plane eines Lkw aufgeschlitzt, der auf dem Autohof in Senden-Bösensell stand. Dies geschah offenbar mit der Absicht, einen Überblick über die Ladung zu gewinnen. Zu einem Diebstahl ist es nicht gekommen. Am Lkw entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: Tel. 02591-7930.

