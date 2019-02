Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Gaupel

2 Verletzte nach Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Zwei verletzte Personen sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagmittag (23. Februar), um 13.35 Uhr, auf der L555 in der Bauernschaft Gaupel in Coesfeld. Ein 20-jähriger Coesfelder befuhr mit seinem Auto die Waldstraße in Richtung L555. Er beabsichtigte diese geradeaus zu überqueren und auf die Osterwicker Straße zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 72-jährigen aus Rosendahl, welcher die L555 in Richtung Osterwick befuhr. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Zufahrt zur Osterwicker Straße komplett gesperrt. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab.

