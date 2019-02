Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, St. Amand-Montrond-Straße

Zahlreiche Fahrräder beschädigt

Coesfeld (ots)

Auf dem Schulgelände des Gymnasiums in Nottuln, auf der St. Amand-Montrond-Straße, haben unbekannte Täter am Samstagabend (23. Februar), zwischen 18 Uhr und 22 Uhr, die Reifen und Sättel zahlreicher Fahrräder zerstochen. Personen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: Tel. 02594-7930.

