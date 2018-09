POL-COE: Coesfeld-Lette, Kalte, Diebstahl aus PKW

Coesfeld (ots) - Im Zeitraum vom 06.09.2018 (Do), 21:30 bis 07.09.2018, 08:05 Uhr schlugen unbekannte Täter die rechte Seitenscheibe des am Tatort abgestellten Pkw Opel Zafira, Farbe Silber, ein und entwendeten hieraus eine Geldbörse mit diversen Ausweispapieren. Der Gesamtschaden beträgt ca. 250 Euro, Hinweise an die Polizei in Coesfeld, Telefon 02541-140

