POL-COE: Dülmen, Kreuzweg, Sachbeschädigung an PKW

Coesfeld (ots) - Im Zeitraum vom 07.09.2018 (Fr), 09:00 bis 07.09.2018, 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen PKW Audi Typ Q7 durch mehrere Lackkratzer und eine Eindellung. Die Lackkratzer befinden sich im Bereich der Stoßstange vorne links, dem Kotflügel vorne links und an der Fahrertür. Der Kotflügel vorne rechts weist eine ca. 10 cm große Eindellung auf, die möglicherweise durch einen Tritt entstanden ist. Die Lackkratzer wurden evtl. durch einen spitzen unbekannten Tatgegenstand zugefügt. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Täterhinweise an die Polizei in Dülmen, Telefon 02594-7930

