POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße, Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 07.07.2018, 16.30 Uhr, befuhr ein 37 Jahre alter Mann aus Dülmen mit seinem Fahrrad die Lüdinghauser Straße in Dülmen stadtauswärts. In Höhe des Postamtes, Haus Nr. 40, kollidierte er aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Verkehrszeichen, wodurch er schwer verletzt wurde. Er wurde durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Sachschaden entstand nicht.

