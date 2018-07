POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße, Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 07.07.2018, 09.36 Uhr, befuhr ein 40 Jahre alter Mann aus Dülmen mit seinem Pkw die Lüdinghauser Straße in Dülmen und wollte in eine Einfahrt Höhe Haus Nr. 12 einbiegen. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 38 Jahre alten Fahrradfahrer aus Lüdinghausen, der mit seinem Rad auf dem dortigen Radweg Richtung Innenstadt fuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dadurch leicht.

