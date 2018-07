POL-COE: Dülmen, Hausdülmen/ Teilediebstähle an Autos

Coesfeld (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 05.07.2018 auf Freitag, 06.07.2018 schlugen Autoteilediebe in Dülmen und Hausdülmen zu. Aus einem am Wallgarten geparkten BMW bauten sie das Lenkrad mitsamt Airbageinheit aus, von einem an der Halterner Straße geparkten BMW die hintere Stoßstange und aus einem auf dem Pendlerparkplatz an der Coesfelder Straße geparkten Ford das Navigationssystem. Zudem stahlen sie hier ein Tablet-PC und einen DVD-Player. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell