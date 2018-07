POL-COE: Kreispolizeibehörde Coesfeld, Coesfeld, Dülmen, Lüdinghausen/ Landrat begrüßt 20 Kommissaranwärterinnen und -Anwärter

3 weitere Medieninhalte

Coesfeld (ots) - 20 Kommissaranwärterinnen und -Anwärter des Einstellungsjahrgangs 2017 hatten am Freitag, 06.07.2018 ihren ersten Praktikumstag in der Kreispolizeibehörde Coesfeld. Die Polizeistudierenden werden im Rahmen ihrer Ausbildung ihre Praktika in den Polizeiwachen Coesfeld, Dülmen und Lüdinghausen absolvieren. Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr begrüßte die Polizeistudierenden und hieß sie in der Kreispolizeibehörde Coesfeld herzlich willkommen. Nachdem auch Polizeidirektor Peter Schwab, Abteilungsleiter Polizei und damit ranghöchster Polizeibeamter im Kreis Coesfeld, die Nachwuchskräfte begrüßte lernten sie ihre zukünftigen Wachleiter kennen und besprachen mit diesen weitere interne Abläufe. Die beigefügten Bilder zeigen die Kommissaranwärter mit ihren Vorgesetzten, für Coesfeld mit Wachleiter Martin Pollmann, für Dülmen mit Wachleiter Christian Sommer und für Lüdinghausen mit dem stellvertretenden Wachleiter Thomas Block.

