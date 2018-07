POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße, Verkehrsunfall mit Personenschaden, 2 Personen verletzt

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 07.07.2018, 16.10 Uhr, befuhr ein 35 Jahre alter Mann aus Coesfeld mit seinem Pkw die Dülmener Straße in Coesfeld stadtauswärts. An der Lichtzeichenanlage Dülmener Straße/B 474 musste der Mann bei Rotlicht anhalten. Als er bei Grünlicht wieder anfuhr, kollidierte er mit einem vor ihm stehenden Motorrad. Der Motorradfahrer, ein 44 Jahre alter Mann aus Coesfeld, sowie dessen Soziusfahrerin, eine 43 Jahre alte Frau aus Coesfeld, stürzten und verletzten sich leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Beide Kraftfahrzeuge wurden leicht beschädigt.

