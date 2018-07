POL-COE: Olfen, B474 /B 235, Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Coesfeld (ots) - Am Samstag, 07.07.2018, 12.58 Uhr, befuhr ein 44 Jahre alter Motorradfahrer aus Datteln mit seinem Motorrad die B 474 in Olfen und beabsichtigte, nach rechts auf die B 235 abzubiegen. Ein 70 Jahre alter Mann aus Waltrop befuhr die B 474 mit seinem Pkw in gleicher Fahrtrichtung. An der Einmündung fuhr er von hinten auf das stehende Krad auf. Dabei wurde der Motorradfahrer leicht, eine auf dem Soziussitz befindliche Frau schwer verletzt. Beide verletzten Personen wurde durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Der Pkw-Fahrer wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3300,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell