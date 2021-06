Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert ++ knapp einen Tag auf freiem Fuß - Einbrecher festgenommen ++ Bretter und Balken brennen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/Uelzen - Einbrecher festgenommen

Einen 45 Jahre alten Tatverdächtigen haben Polizeibeamte am Mittwoch, 02.06.21 vorläufig festgenommen, da der dringende Verdacht besteht, dass er mehrere Einbrüche in Wohnhäuser in Uelzen bzw. in Lüneburg begangen hat. Dem erst kürzlich aus einer Justizvollzugsanstalt entlassenen 45-Jährigen wir vorgeworfen, dass er am Mittwochnachmittag in ein Wohnhaus in der Bögelstraße in Lüneburg eingebrochen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Täter eine Scheibe ein, durchsuchte das Wohnhaus und zerstörte dort scheinbar wahllos diverse Gegenstände, so dass Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro entstand. Etwas später, gegen 18.30 Uhr, brach er in ein Wohnhaus in der Straße Vor dem Roten Tore in Lüneburg ein. Der Täter durchsuchte das Wohnhaus, wurde jedoch von einer Zeugin beobachtet, die umgehend die Polizei alarmierte. Ein weiterer Zeuge verhinderte die Flucht des Täters und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Bisherigen Ermittlungen zu Folge besteht der dringende Verdacht, dass der 45-Jährige am 01.06.21, kurz nachdem er aus einer Justizvollzugsanstalt entlassen worden war, in Uelzen in der Nordallee und im Loosekamp (wie von hier berichtet) in Wohnhäuser eingebrochen und dort u.a. Bargeld und ein Mobiltelefon entwendet hat. Es wurden entsprechende Strafverfahren gegen den 45-Jährigen eingeleitet. Er soll am Nachmittag des 03.06.21 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg einem Haftrichter vorgeführt werden.

Lüneburg - Ladendieb gefasst

Ein 41 Jahre alter Täter wurde am Mittwochvormittag von Mitarbeitern eines Einkaufsmarktes in der Straße Auf den Blöcken beim Diebstahl erwischt. Der 41-Jährige hatte eine Tasche mit Ware im Wert von ca. 350 Euro gefüllt und versucht den Markt zu verlassen ohne zu bezahlen. Im Einkaufsmarkt beschäftigte Mitarbeiter hatten die Tat jedoch bemerkt, stellten den Täter und riefen die Polizei. Es wurde ein Strafverfahren gegen den bei der Polizei "gut" bekannten 41-Jährigen eingeleitet.

Adendorf - Portemonnaie gestohlen - Geld von Konto abgehoben

Einer 81-Jährigen wurde am Vormittag des 02.06.21 die Geldbörse gestohlen, während sie bei einem Lebensmitteldiscounter in der Borgwardstraße einkaufte. Das Portemonnaie hatte die Seniorin in ihrer Handtasche mitgeführt. Im Portemonnaie befanden sich u.a. Bargeld und eine EC-Karte. Kurz nach dem Diebstahl, gegen 11.25 Uhr, hoben die Täter vom Konto der Seniorin 2.000 Euro ab. Es ist anzunehmen, dass sich neben der EC-Karte auch der dazugehörige Pin im Portemonnaie der Seniorin befand. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüneburg/ Adendorf - vier Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Am 03.06.21, gegen 08.10 Uhr, kam es auf der Artlenburger Landstraße, Nähe der Einmündung Bültenweg zu einem Auffahrunfall. Der 34 Jahre alte Fahrer eines Opel Astra hatte verkehrsbedingt abbremsen müssen. Ein nachfolgender 56-jähriger Seat-Fahrer fuhr auf den Opel auf. Beide Fahrer, sowie zwei im Opel mitfahrende Kinder wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. An den Pkw entstanden Sachschäden von ca. 13.000 Euro.

Embsen - Motorradfahrer nach Sturz leicht verletzt

In Folge einer Ölspur im Auffahrtsbereich zur B209 kam am Spätnachmittag des 02.06.21 der 66 Jahre alte Fahrer einer Harley-Davidson zu Fall. Der 66-Jährige verletzte sich bei dem Sturz und an dem Motorrad entstand Sachschaden. Der Verursacher der Ölspur ist bislang unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Lüneburg - Seitenscheibe beschädigt

Ein unbekannter Täter schlug zwischen dem 01.06.21, 17.00 Uhr, und dem 02.06.21, 10.50 Uhr, eine Dreieckscheibe eines Hyundai ein, der in der Lünertorstraße abgestellt war. Die Scheibe wurde beschädigt, jedoch nicht komplett zerstört. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - ohne Versicherungsschutz unterwegs

Einem 26 Jahre alten Mann aus dem Landkreis Lüneburg hat eine Polizeistreife die Weiterfahrt untersagt, nachdem er am Mittwochmittag, 02.06.21, mit einem nicht versicherten E-Scooter in der Hamburger Straße angetroffen wurde. Einige Stunden später, gegen 16.55 Uhr, wurde ein 19-Jähriger in der Uelzener Straße von der Polizei kontrolliert. Der 19-Jährige war mit einem Kleinkraftrad unterwegs, für das ebenfalls kein Versicherungsschutz bestand. Auch ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen beide Fahrer wurden Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet

Am 02.06.21, zwischen 08.10 und 13.30 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen einen Opel Astra, der in der Straße Am Schützenplatz auf einem Parkplatz stand. An dem Opel entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 800 Euro. Ebenfalls am Mittwoch, zwischen 09.15 und 15.40 Uhr, wurde ein Pkw BMW, der in einem Parkhaus in der Straße Am Berge abgestellt war, beschädigt. Auch an dem BMW entstand ein Schaden von ca. 800 Euro. In beiden Fällen fuhren die Unfallverursacher davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - ohne Führerschein unterwegs

Einen 57-Jährigen mit einem Kleinkraftrad stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 02.06.21 in der Seerauer Straße. Bei der Kontrolle des Lüchowers gegen 05:40 Uhr stellten die Beamten fest, dass der Mann keine entsprechende Fahrerlaubnis besaß. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Hitzacker - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 19 Jahre alten Fahrer eines Pkw Mercedes stoppte die Polizei in den späten Abendstunden des 02.06.21 im Klötzeweg. Dabei stellten die Beamten gegen 23:30 Uhr bei dem Heranwachsenden aus der Region den Einfluss von Drogen fest, so dass eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Trebel, OT. Marleben - Bretter und Balken brennen - Feuerwehr löscht

Zum Brand von abgelagerten Brettern und Balken kam es in den späten Abendstunden des 02.06.21 unweit eines Grundstücks in Marleben. Dabei geriet das Holz gegen 23:15 Uhr aus ungeklärter Ursache in Brand, so dass die Feuerwehr im Löscheinsatz war. Die Polizei ermittelt.

Dannenberg - Kollision zwischen Straßenreinigungsfahrzeug und Radfahrer - leicht verletzt

Zu einer Kollision eines Straßenreinigungsfahrzeugs und einem Radfahrer kam es in den Morgenstunden des 03.06.21 Am Dömitzer Damm. Ein 51 Jahre alter Fahrer war gegen 05:30 Uhr mit seiner selbstfahrenden Arbeitsmaschine (Straßenreinigungsfahrzeug) nach links in die Straße abgebogen und übersah hierbei einen 40 Jahre alten Radfahrer, welcher das Fahrzeug mit seinem Fahrrad links überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro.

Uelzen

Uelzen - von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert

Mit einem Baum kollidierte eine 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Fiat Panda in den Nachmittagsstunden des 02.06.21 auf der Bundesstraße 191 zwischen Uelzen und Dannenberg. Die Fahranfängerin war gegen 15:30 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Golf stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 02.06.21 in der Veerßer Straße. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 07:50 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Auch der Konsum am Vorabend wurde eingeräumt. Ihn erwarten entsprechende Strafverfahren.

Auch einen "berauschten" 25-Jährigen mit einem Pkw Audi ertappte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 02.06.21 auf dem Parkplatz eines Möbelmarktes in Breidenbeck. Ein Urintest des Mannes auf Kokain verlief gegen 14:30 Uhr positiv. Ihn erwarten entsprechende Verfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell