POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 02.-05.04.2021 ++

Lüneburg (ots)

Presse - Osterwochenende 02.-05.04.2021 ++

Lüneburg

Unfall mit Verletzten Der 20jährige wollte mit seinem Audi am Freitag gegen 14.00 Uhr vom Schifferwall nach rechts in die Reichenbachstraße einbiegen. Ihm entgegen kommt aus der Reichenbachstraße die 28jährige Fahrerin eines Daihatsus, welche aus noch ungeklärter Ursache frontal in den Audi fährt. Beide Fahrer werden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch einen Rettungswagen ins Klinikum Lüneburg verbracht. Die Fahrzeuge sind durch die Kollision nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die anschließende Spezialsäuberung der durch den Unfall verschmutzten Fahrbahn, zog eine teilweise Fahrbahnsperrung von mehr als einer Stunde nach sich, dadurch kam es zeitweise zu Rückstauungen in dem Bereich.

Mann schlägt Frau nach Streit in Lüneburger Altstadt Erst geriet das Ehepaar in ihrer Wohnung nur verbal aneinander, im späteren Verlauf des Streits schubste der 41jährige seine 44jährige Partnerin so, dass sie mit ihrem Kopf gegen einen Türrahmen schlug. Hierdurch zog sie sich eine Kopfplatzwunde zu. Beide Parteien waren zum Tatzeitpunkt mit mehr als einem Promille alkoholisiert. Die hinzugezogene Polizei verwies den 41jährigen für acht Tage der Wohnung, die 44jährige begab sich zur Behandlung ihrer Wunde in das Klinikum. Für die beiden schlafenden Kinder in der Wohnung sorgte ein verständigtes Familienmitglied. Ein Strafverfahren gegen den 44jährigen wurde eingeleitet.

Mann kommt Platzverweis nicht nach

Wegen eines 66jährigen, der das Grundstück seiner Familie ungewollt aufsuchte, musste die Polizei gleich zweimal einschreiten. Dem ausgesprochenen Platzverweis der eingesetzten Beamten kam er nicht nach, weshalb er die Nacht im Polizeigewahrsam verbrachte.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Gleich zweimal stellte die Polizei in den Mittagsstunden des Karfreitags fest, dass die Fahrer ihrer Autos augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen gefahren sind. In der Lauensteinstraße wird ein 21jähriger VW Fahrer kontrolliert, der den Beamten aufgefallen ist. Im Triftweg ein 34jähriger Nissan Fahrer, der gar nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei beiden Männern wurde eine Blutprobe angeordnet und Straf-bzw Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Am Samstag wurden in Deutsch Evern ein 27jähriger Audi Fahrer und am Sonntag in Lüneburg ein 38jähriger Nissan Fahrer kontrolliert. Beide Personen waren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs. Entsprechende Verfahren wurden auch gegen die beiden Personen eingeleitet.

Einbrüche

In der Nacht zu Montag wurde in einen Drogeriemarkt im Häcklinger Weg eingebrochen. Unbekannte verschafften sich über die Eingangstür Zutritt in den Markt und entwendeten hier Diebesgut in unbekannter Höhe. Hinweise nimmt die Polizei unter 04131-8306 2215 entgegen.

Adendorf - Sachbeschädigungen

In den frühen Morgenstunden am Sonntag kam es in der Straße Im Suren Winkel zu einer Sachbeschädigung, in dessen Folge ein Tatverdächtiger durch die Geschädigte festgestellt wurde. Im Weiteren konnten in der Straße diverse Sachbeschädigungen an parkenden Pkws festgestellt werden. Zum Teil wurden die Kennzeichen der Pkws entwendet. Ob die Person auch für diese Straftaten in Frage kommt, muss erst noch geklärt werden.

Barum - Brand

Am Sonntagnachmittag wird ein brennender Wohnwagen gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr steht dieser bereits im Vollbrand. Durch den Brand wurde weiterhin ein dahinter abgestelltes Boot beschädigt. Das Übergreifen auf weitere Stellplätze konnte verhindert werden. Die Brandursache ist bislang ungeklärt. Personen wurden nicht verletzt.

Lüchow-Dannenberg

02.04.2021 Dannenberg: Hausfriedensbruch durch Betrunkenen In der Nacht vom 01.04- 02.04 weigerte sich ein betrunkener Mann (25 Jahre) die Obdachlosenunterkunft in Dannenberg aufgrund eines Hausverbotes zu verlassen. Trotz polizeilichen Platzverweisen begab sich der uneinsichtige Mann erneut zu der Unterkunft. Im Anschluss schlief er seinen Rausch in der Zelle aus.

02.04.2021, ca. 19:45

Lüchow: Brand der Turnhalle des SC Lüchow Aus bisher unbekannter Ursache brach ein Feuer in einem Schuppen neben der Turnhalle des SC Lüchow aus. Im weiteren Brandverlauf griffen die Flammen auf die Turnhalle über, wobei sie die Fassade stark beschädigte. Die Feuerwehr verhinderte eine weitere Ausbreitung. Es entstand hoher Sachschaden im 6-stelligen Bereich.

03.04.2021, 00:35 Uhr

Lüchow: Brand eines Carports Aus bisher unbekannter Ursache geriet ein Carport eines Wohnhauses in Lüchow in Brand. Das Feuer beschädigte bei der weiteren Ausbreitung noch einen Außenpool. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte durch das Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden.

04.04.2021

Dannenberg: Trunkenheit im Verkehr Einer Streifenwagenbesatzung fiel in Dannenberg ein Pkw auf, der in Schlangenlinien über die B191 fuhr und teilweise den Grünstreifen touchierte. Der Pkw wurde angehalten: Der 32-Jährige Pkw-Fahrer war betrunken: AAK:1,1 Promille

04.04.2021

Blütlingen: Unterkühlte hilflose Person Spaziergänger melden einen scheinbar hilflosen Mann in seinem Pkw auf einem Feldweg in der Nähe der Ortschaft Blütlingen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den stark unterkühlten hilflosen 62-Jährigen und verbrachten ihn später in das Krankenhaus. Der

Uelzen

Trunkenheitsfahrten Uelzen - Fahrt unter Alkoholeinfluss Am Samstag, 03.04.2021, um 02:54 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte eine 24-jährige Fahrzeugführerin eines PKW in der St.-Georg-Straße. Im Rahmen der Kontrolle können die Beamten bei der Fahrzeugführerin eine Atemalkoholkonzentration von 0,69 Promille feststellen. Die 24-jährige Uelzenerin muss sich nun in einem eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren für ihre Fahrt verantworten.

Uelzen - Berauschte Fahrt ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, 03.04.2021, um 20:17 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte einen 42-jährigen Uelzener in der Molzener Straße. Dieser führte einen PKW im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln steht. Ein Atemalkoholtest führt zu einem Ergebnis von 2,13 Promille. Dahingehend ist eine Blutentnahme durchgeführt worden. Weiterhin stellen die Beamten im Rahmen der Kontrolle fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Während der Sachverhaltsaufnahme werden die eingesetzten Beamten mehrfach durch den kontrollierten Mann beleidigt. Der 42-jährige Uelzener muss sich hierfür nun in eingeleiteten Strafverfahren verantworten.

Bienenbüttel - Fahrt unter Einfluss (THC) Am Samstag, 03.04.2021, um 22:26 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte auf der B4 den 53-jährigen Fahrzeugführer eines PKW. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verläuft positiv auf THC und Kokain. Eine Blutentnahme wird durchgeführt. Der 53-jährige Mann aus Berlin muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren hierfür verantworten.

Bad Bevensen - Fahrt unter Einfluss (THC und Kokain) Am Samstag, 03.04.2021, um 23:05, kontrollieren Polizeibeamte Am Bahnhof einen 19- jährigen Fahrzeugführer eines PKW. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verläuft positiv auf THC und Kokain. Weiterhin wird bei dem Fahrzeugführer Marihuana aufgefunden. Eine Blutentnahme wird durchgeführt. Der 22-jährige Mann aus Bad Bevensen muss sich nun in einem eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren hierfür verantworten.

Bienenbüttel - Fahrt unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, 04.04.2021, um 02:45 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte in der Straße Sandberg den 23-jährigen Fahrzeugführer eines PKW. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten bei dem Mann eine Atemalkoholkonzentration von 1,91 Promille fest. Im Anschluss der Kontrolle wird eine Blutentnahme durchgeführt. Der 23-jährige Mann aus Bienenbüttel muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren hierfür verantworten.

Uelzen - Fahrt unter Einfluss (THC) Am Sonntag, 04.04.2021, um 22:10 Uhr, kontrollieren Polizeibeamte in der Hochgraefestraße einen 22-jährigen Fahrzeugführer eines PKW. Im Rahmen der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verläuft positiv auf THC. Eine Blutentnahme wird durchgeführt. Der 22-jährige Uelzener muss sich nun in einem eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren hierfür verantworten.

Verkehrsunfälle Wrestedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am 04.04.2021, gegen 22:40 Uhr, kommt es auf der K6 bei Ostedt zu einem Verkehrsunfall auf der K6. Hierbei kommt ein 20-jähriger Mann aus Wrestedt mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kippt der PKW auf die Seite, prallt gegen einen Baum und überschlägt sich mehrfach. Der Fahrzeugführer wird hierbei leicht verletzt.

Verkehrsüberwachung Emmendorf - Geschwindigkeitskontrolle B4 i.H. Hoystorfer Berg Am Sonntag, 04.04.2021, führen Polizeibeamte mehrere Geschwindigkeitskontrollen (insg. 2:15 h) auf der B4 in Höhe des Hoystorfer Berges durch. Hierbei können insgesamt acht Verstöße festgestellt werden. Schnellstes gemessenes Fahrzeug: PKW mit 147 km/h, geführt von einer 27-jährigen Frau aus Suhlendorf

Brände

Bad Bodenteich - Brand einer Strohabdeckung Am Freitag, 02.04.2021, gegen 23:10 Uhr, kommt es auf einem Feld bei Flinten zu einem Brand der Strohabdeckung einer Kartoffelmiete. Hierbei verbrennen circa 20 Quadratmeter Stroh. Der Brand kann durch die Feuerwehr ohne weitere Vorkommnisse gelöscht werden.

Uelzen - Brand einer Hecke Am Sonntag, 04.04.2021, gegen 16:20 Uhr, kommt es in der Straße Im Hülsen zu dem Brand einer Hecke. Hierbei ist auch eine angrenzende Gartenhütte von dem Brand betroffen. Der Brand kann durch die Feuerwehr ohne weitere Vorkommnisse gelöscht werden.

Corona Uelzen - Verstoß gegen die niedersächsische Corona-Verordnung Am Sonntag, 04.04.2021, gegen 00:15 Uhr, feiern fünf Personen (17 J. - 21 J.) aus unterschiedlichen Haushalten eine Party in der Wohnung einer Betroffenen. Hierbei tragen sie keine Mund-Nasen-Bedeckung und halten einen erforderlichen Abstand zueinander nicht ein. Weiterhin können die eingesetzten Beamten Marihuana in der Wohnung auffinden. Sowohl während als auch nach der Kontrolle zeigen sich die Betroffenen äußerst uneinsichtig und beleidigen die eingesetzten Beamten mehrfach. Die jungen Menschen aus Uelzen müssen sich nun in eingeleiteten Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren für ihr Handeln verantworten.

