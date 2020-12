POL-LG: ++ Einschleichdiebe in Wohnhaus - Polizei stellt Fahrräder sicher ++ zweimal betrunken am Steuer erwischt ++ mit Fahrrad gegen Pkw gefahren - Powerbank verloren ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Presse - 07.12.2020 ++

Lüneburg

Südergellersen - Einschleichdiebe in Wohnhaus - Polizei stellt Fahrräder sicher

Zwei bislang unbekannte Täter betraten am 06.12.20, gegen 05.30 Uhr, durch eine unverschlossene Tür ein Wohnhaus im Böhmsholzer Weg. Eine Bewohnerin des Hauses wurde durch Geräusche im Haus wach. Sie flüchtete sich zu einer Nachbarin. Die Täter stahlen nach bisherigen Ermittlungen lediglich eine Packung Zigaretten. Im Nahbereich wurden zwei Fahrräder aufgefunden, die möglicherwiese den Tätern gehören. Es handelt sich um ein silbernes Trekkingrad der Marke Bocas und ein rotes Damenfahrrad der Marke Kalkhoff. Die Fahrräder wurden beschlagnahmt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. 2215, entgegen.

Reppenstedet - Einbrecher stehlen Bargeld

Am 06.12.20, zwischen 16.00 und 23.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Hohen Felde ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür, durchsuchten das Haus und stahlen mehrere hundert Euro Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. 2215, entgegen.

Bardowick - zweimal betrunken am Steuer erwischt

Wie von hier berichtet hat die Polizei nach einem Zeugenhinweise am Samstagnachmittag, 05.12.20, die 57 Jahre alte Fahrerin eines Pkw angehalten, da der dringende Verdacht bestand, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest hatte einen Wert von 2,57 Promille ergeben. Der Führerschein der Autofahrerin wurde sichergestellt, ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet. Am Sonntagnachmittag, 06.12.20, setzte sich die 57-Jährige jedoch erneut hinters Steuer, wie durch zeugen mitgeteilt wurde. Die 57-Jährige in diesem Fall von den Polizeibeamten zu Hause aufgesucht. Wieder stand sie erheblich unter Alkoholeinfluss. Einen Alkoholtest konnte sie aufgrund ihrer Alkoholisierung nicht durchführen. Ihr wurden zwei Blutproben entnommen. Zudem wurden zwei Strafverfahren gegen die 57-Jährige eingeleitet - eines wegen der erneuten Trunkenheitsfahrt und ein zweites wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Lüneburg - ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss unterwegs

Am 06.12.20, gegen 19.50 Uhr, wurde ein 30 Jahre alter Seat-Fahrer in der Bockelmannstraße von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Seat-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin besteht der dringende Verdacht, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Kokain stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. unter dem Einfluss von Drogen eingeleitet.

Scharnebeck - mit Fahrrad gegen Pkw gefahren - Powerbank verloren

Ein bislang Unbekannter ist vermutlich mit einem Fahrrad zwischen dem 05.12.20, 16.00 Uhr, und dem 06.12.20, 08.15 Uhr, gegen einen Skoda gefahren, der in der Echemer Straße abgestellt war. Hierbei ging eine Heckleuchte des Skoda zu Bruch. Bei dem Unfall verlor der Unfallverursacher u.a. eine Powerbank. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Lüneburg - Kennzeichen gestohlen

Zwischen dem 06.12.20, 17.00 Uhr, und dem 07.12.20, 07.30Uhr, bauten unbekannte Täter von einem Renault, der im Reiherstieg abgestellt war, eines der Kennzeichen LG - HH 182 ab und nahmen es mit. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Haar - Einbruch in Gaststätte - Motor gestohlen

In das Gebäude einer Gaststätte in der Hauptstraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 06.12.20 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Außenfenster der leerstehenden Gaststätte und transportierten einen dort gelagerten Motor für ein Kart ab. Zeugen konnten gegen 01:45 Uhr noch zwei Personen mit Taschenlampen beobachten, die fluchtartig in einen Pkw stiegen und wegfuhren. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Pkw mit Flasche beschädigt

In die Heckscheibe eines in der Ripdorfer Straße abgestellten Pkw Skoda Roomster warfen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 04. Und 07.12.20 eine Bierflasche "Desperados". Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Restalkohol" -> angetrunken unterwegs - 0,65 Promille

Einen 41 Jahre alten Fahrer eines Pkw Range Rover stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 06.12.20 in der Oldenstädter Straße. Bei der Kontrolle des polnischen Staatsbürgers gegen 12:15 Uhr stellten die Beamten den Einfluss von Alkohol fest. Ein Test ergab einen Wert von 0,65 Promille. Der Konsum von Alkohol am Vorabend wurde eingeräumt. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - angetrunken unterwegs - Fahrverbot

Einen 27 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Passat stoppte die Polizei in den Mittagsstunden des 06.12.20 im Bereich des Tankstellengeländes Am Besenberg. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 12:15 Uhr stellte die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 0,88 Promille fest. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie ein Fahrverbot.

