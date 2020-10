Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ betrunken unterwegs - 1,22 Promille ++ Kind läuft über Straße - vom Pkw touchiert - leicht verletzt ++ Baum abgesägt - Zeugen gesucht ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Adendorf - Baum abgesägt - Zeugen gesucht

Eine 4,50 m hohe Eberesche, die in Höhe eines Drogeriemarktes stand, ist von einem unbekannten Täter abgesägt worden. Die Tat ereignete sich bereits zwischen dem 05. und 07.10.2020. Es ist anzunehmen, dass der gleiche Täter bereits 2018 den "Vorgänger" dieser Eberesche gefällt hat. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Reppenstedt - Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin - Autofahrer flüchtet

Am 13.10.20, gegen 16.20 Uhr, befuhr ein 17 Jahre alte Fahrradfahrer den Rad-/Fußweg von Kirchgellersen kommend in Richtung Reppenstedt. Ca. ein Kilometer vor Reppenstedt mündet von links ein unbefestigter Feldweg, der in Richtung Dachtmissen führt, auf die Landesstraße. Aus diesem Weg kam ein dunkler SUV, welcher mit dem Fahrradfahrer zusammenstieß. Der Jugendliche stürzte in Folge und verletzte sich leicht. Zudem wurde sein Fahrrad beschädigt. Der SUV-Fahrer fuhr in unbekannte Richtung davon. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Bleckede - Eichenstämme gestohlen

Zwischen dem 05. und 14.10.20 haben unbekannte Täter ca. 6 m³ Eichenstämme gestohlen, die in der Straße Am Redder bei den Bahnschienen abgelegt waren. Die Stämme waren jeweils ca. 2 m lang. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - Pkw aufgebrochen

Am 13.10.20, zwischen 14.25 und 17.00 Uhr, brachen unbekannte Täter einem Pkw auf, der in dem Parkhaus in der Straße Bei der Ratsmühle abgestellt war. Aus dem Pkw wurde eine Tüte mit gerade gekaufter Herrenoberbekleidung gestohlen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 14.10.20, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den Kotflügel eines roten Daimler-A-Klasse, der in der Zeit von 12.00 bis 12.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Wulf-Werum-Straße abgestellt war. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von geschätzten 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - betrunken mit Fahrrad gestürzt

Einem 39-Jährigen wurde am Ein 39 Jahre alter Fahrradfahrer befuhr am frühen Mittwochnachmittag, 14.10.20, gegen 13.50 Uhr, mit seinem Fahrrad den Schnellenberger Weg. Unweit der Einmündung zur Jägerstraße stürzte der Fahrradfahrer und beschädigte hierbei einen Pkw Skoda, der ordnungsgemäß parkte. Es entstand bei dem Unfall Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der 39-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand er unter Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Dem 39-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, wobei er sich sowohl den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber aber auch dem medizinischen Personal von Rettungswagen und später im Krankenhaus äußerst aggressiv verhielt. Letztendlich wurde gegen den 39-Jährigen noch ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

Rehlingen - "Spiegelklatscher" im Gegenverkehr - Beteiligter fährt weiter

Auf der B 209 zwischen den Abfahrten Munster Straße und Rehrhof, kam es am 15.10.20, gegen 06.55 Uhr, zu einem "Spiegelklatscher"-Unfall. Ein 31-Jähriger hatte mit seinem Lkw Iveco die B 209 von Amelinghausen in Richtung Soltau befahren, als ihm ein dunkler Transporter entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel der Lkw, wobei der in Richtung Amelinghausen fahrende Lkw-Fahrer seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte. Am Lkw Iveco entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/939820, entgegen.

Lüneburg - Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pedelec

Am 14.10.20, gegen 14.30 Uhr, befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Pedelec die Altenbrückertorstraße in Richtung Am Sande. Beim Abbiegen nach rechts in die Ilmenaustraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 21 Jahre alten Fahrradfahrer, der parallel zu der 59-Jährigen auf dem Fußweg in Richtung Am Sande fuhr. Die 59-Jährige stürzte in Folge des Zusammenstoßes und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in das Klinikum.

Lüneburg - während der Fahrt telefoniert

Zwei Autofahrer und ein Fahrradfahrer wurden am Mittwochnachmittag, 14.10.20, im Lüneburger Stadtgebiet von der Polizei ertappt, weil sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Gegen die Fahrer wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau, OT. Sammatz - Kind läuft über Straße - vom Pkw touchiert - leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitt ein 12 Jahre altes Mädchen in den Morgenstunden des 14.10.20 bei einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte das Mädchen gegen 10:00 Uhr die Straße Im Dorfe gequert, ohne auf den Verkehr zu achten. Eine 47 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Kind erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht.

Zernien, OT. Gülden - gegen Gartenzaun gefahren - Polizei ermittelt

Gegen einen Gartenzaun fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer in den frühen Abendstunden des 14.10.20 An der Kirche. Das betreffende Fahrzeug war gegen 17:45 Uhr aus der Hauptstraße eingebogen und hatte dabei am Zaun einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Der Verursacher fuhr dann weiter. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und hat Reifenspuren "gesichert". Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Gusborn, OT. Klein Gusborn - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 14.10.20 in der Dannenberger Straße. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt sieben Verstöße.

Uelzen

Uelzen - Achtung falsche Polizeibeamte rufen an - Polizei warnt und mahnt: Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen!" Zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten kam es in den letzten Tagen in der Region Lüneburg und gestern in Uelzen. Dabei hatten sich angebliche Polizeibeamte gemeldet und ältere Menschen aufgrund von Einbrüchen nach ihren Wertsachen ausgefragt. In allen Fällen "rochen die Senioren den Braten" und alarmierten die "richtige" Polizei. Die Polizei lobt das gute Verhalten der Angerufenen und appelliert parallel an Lebenspartner, Enkel und Angehörige von älteren Menschen: Sprechen Sie aktiv über Betrugsmaschen Vereinbaren Sie Verhaltensweisen bzw. Gespräche miteinander bei möglichen Anrufen!" Werden Sie aktiv! Melden Sie Anrufe bei der Polizei!

Bad Bevensen - Jacken in Geschäft gestohlen

Zwei bis dato unbekannte Männer stahlen in den frühen Nachmittagsstunden des 13.10.20 in einem Bekleidungsgeschäft in der Lüneburger Straße mehrere Jacken. Dabei nahmen die Täter die Jacken vom Ständer, probierten diese im Umkleidebereich an und verließen das Geschäft gegen 14:10 Uhr durch einen Hinterausgang. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Kollision zwischen Sattelschlepper und Lkw

Zu einer Kollision eines Sattelschleppers mit Auflieger und einem Lkw kam es in den Morgenstunden des 14.10.20 in der Salzwedeler Straße - Bundesstraße 71- zwischen Groß Liedern und Uelzen. Der 44 Jahre alte Fahrer des Sattelschleppers hatte gegen 08:45 Uhr die falsche Ausfahrt der Bundesstraße 4/Uhlenring genommen und versuchte die Bundesstraße zu queren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Lkw eines 34-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden von gut 20.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand. Die Bundesstraße 71 musste teilweise voll gesperrt werden.

Uelzen, OT. Groß Liedern - betrunken unterwegs - 1,22 Promille

Einen 42 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Transporter stoppte die Polizei in den frühen Morgenstunden des 15.10.20 in der Salzwedeler Straße. Bei der Kontrolle des Uelzeners gegen 07:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,22 Promille fest. Der Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell