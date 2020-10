Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ bei Nebel von er Fahrbahn abgekommen ++ Jugendliche schlagen Scheiben ein ++ Fahrraddiebe gestellt ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/ Lüchow-Dannenberg/ Uelzen vom 13.10.2020

Lüneburg

Lüneburg - Fahrraddiebe gestellt

Zunächst unbekannte Täter haben zwischen dem 11. und 12.10.20 ein Fahrrad gestohlen, welches vor einem Wohnhaus in der Stresemannstraße abgestellt war. Die 20 Jahre alte Geschädigte entdeckte noch am Montag auf der Internetseite eines Online-Auktionshauses ihr Fahrrad. Sie alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten nach kurzer Verfolgung u.a. über den Lüneburger Bahnhof, einen 17 Jahre alten Jugendlichen und einen 26-jährigen Mann kontrollieren. Weiterhin wurden zwei Fahrräder sichergestellt, die die jungen Männer mitführten, und Strafverfahren eingeleitet.

Lüneburg - Kennzeichen abgebaut und gestohlen

Am Montag, 12.10.20, zwischen 08.00 und 15.00 Uhr, bauten unbekannte Täter von mehreren Pkw die Kennzeichen ab und nahmen sie mit. Betroffen sind Pkw der Marken Ford und Seat, die auf einem Parkplatz in der Straße Am Bargenturm abgestellt waren. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Hittbergen - Pkw beschädigt

Bereits am Sonntagnachmittag, 11.10.20, wurde von Unbekannten der Lack eines Peugeot zerkratzt. Der Pkw stand in der Zeit von 14.00 bis 17.15 Uhr in der Straße Im Sande. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Scharnebeck - Jugendliche schlagen Scheiben ein

Am 12.10.20, gegen 23.30 Uhr, schlugen drei Jugendliche in der Bardowicker Straße mehrere Fensterscheiben, Autoscheiben und die Scheibe eines Schaukastens ein. Bei den Jugendlichen handelt es sich um ein Mädchen und einen Jungen im Alter von jeweils 14 Jahren sowie einen 16-Jährigen. Das Trio flüchtete bei Eintreffen der Polizei, konnte jedoch in der Nähe gestellt werden. Die Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. Bei den Taten entstanden Sachschäden, die sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 1.500 Euro belaufen. Es wurden Strafverfahren gegen Jugendlichen eingeleitet.

Zwei aufmerksamen Zeugen, einem Mann und einer Frau, die beide umgehend den Notruf wählten, ist es zu verdanken, dass die Personalien der Jugendliche und möglicherweise weitere Straftat verhindert werden konnten.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei: Wählen Sie sofort den Notruf 110, wenn Sie Straftaten beobachten oder sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet hat - auch wenn Sie selbst vielleicht nicht unmittelbar betroffen sind. Ihr Hinweis kann dazu beitragen Opfern schnell zu helfen, Straftaten zu verhindern und Täter zu fassen. Der Notruf ist täglich 24 Stunden besetzt - auch nachts und an Feiertagen!

Lüneburg - Kanaldeckel ausgehoben

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am 13.10.20, gegen 02.00 Uhr, zwei Personen, die in der Soltauer Straße Äste auf die Fahrbahn werfen und einen Kanaldeckel entfernt haben sollen. Eingesetzte Polizeibeamte trafen im Bereich Hasenburg einen 15-jährigen und einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen an. Während des Einsatzes bemerkten die Polizeibeamten einen beschädigten Pkw Peugeot, auf den höchstwahrscheinlich ein weißes Fahrrad Lizzard, geworfen worden war. Es besteht der Verdacht, dass der 15-Jährige bzw. der 19-Jährige den Pkw beschädigt haben. Das Fahrrad wurde von der Polizei sichergestellt. Der Jugendliche wurde nach Hause gebracht. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Lüneburg - Taschendieb griff zu

Einer 80 Jahre alten Lüneburgerin wurde am Vormittag des 12.10.20 aus der Handtasche gestohlen. Die Seniorin hielt sich gegen 11.30 Uhr in einer Bäckerei in der Straße Am Sanda auf, als sich der Vorfall ereignete. In der Geldbörse befand sich auch der Personalausweis der 80-Jährigen. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - von der Fahrbahn abgekommen - Zaun beschädigt - Fehlerteufel hatte sich eingeschlichen

Bei einer Unfallmeldung vom vergangenen Freitag hatte sich ein Fehlerteufel eingeschlichen. Entgegen der ursprünglichen Meldung, in der eine 82-Jährige als Unfallverursacherin gemeldet wurde, war es ein 37 Jahre alter Peugeot-Fahrer, der am 08.10.20, gegen 18.20 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam und einen Zaun beschädigte. Der Vorfall ereignete sich auf der L 231 in Streetz. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wurde auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Gartow - bei Nebel verunfallt

Ein 16-Jähriger kam in Folge schlechter Sichtverhältnisse durch Nebel am Dienstagmorgen mit seinem Kleinkraftrad auf der Verbindungsstraße zwischen Nienwalde und Gartow nach rechts von der Fahrbahn ab. In Folge stürzte der Jugendliche und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich gegen 05.30 Uhr.

Uelzen

Oetzen - Einbruch bei Milchtankstelle

Ein unbekannter Täter betrat a, 13.10.20, gegen 01.05 Uhr, die Räumlichkeiten einer Milchtankstelle im Ortsteil Stöcken und brach den Milchautomaten auf. Der Täter löste hierbei den Alarm aus und flüchtete. Es entstand Sachschaden von ca. 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Fahrt unter Drogeneinfluss

Der 24 Jahre alte Fahrer eines Skoda wurde am Dienstagmorgen, 13.10.20, in der Ebstorfer Straße von der Polizei kontrolliert. Wie sich herausstellte, stand der Skoda-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen - ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem 24-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. Besonders ärgerlich für den 24-Jährigen: er war bereits am Vortag von der Polizei kontrolliert und positiv auf Drogen getestet worden. In diesem Zusammenhang hatte man ihm auch bereits die Weiterfahrt untersagt.

Uelzen - bei Nebel von er Fahrbahn abgekommen

Am 13.10.20, gegen 08.10 Uhr, befuhr ein 39-Jähriger mit seinem Mercedes die B 71. Aufgrund der vermutlich nicht an die schlechten Sichtverhältnisse angepassten Geschwindigkeit bemerkte der Mercedesfahrer eines landwirtschaftlichen Zuges vor sich zu spät. Der 39-Jährige kam mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, streifte einen Baum und kam schließlich auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Fahrer wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Zum Zeitpunkt der Verkehrsunfallaufnahme lag die Sichtweite auf der B 71 bei unter 50 m.

Rätzlingen - Pkw zerkratzt

Unbekannte Täter haben zwischen dem 08. und 10.10.20 einen Pkw Seat derart zerkratzt, dass Sachschäden von ca. 2.500 Euro entstanden. Der Pkw hatte im Tatzeitraum in der Straße Am Sportplatz gestanden. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bevensen - Seitenscheibe von Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Bereits am Freitag, 09.10.20, zwischen 05.55 und 12.00 Uhr, wurde eine Seitenscheibe eines Opel, der auf dem Parkplatz der Diana-Klinik in der Dahlenburger Straße stand, von Unbekannten beschädigt. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/976550, in Verbindung zu setzen.

