Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Körperverletzung vor Obdachlosenunterkunft ++ "Rennboote im Schutzgebiet" ++ Taschendiebe aktiv - Polizei rät zur Vorsicht ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Taschendiebe aktiv - Polizei rät zur Vorsicht

Nicht nur in der Weihnachtszeit haben Taschendieb Hochkonjunktur, auch die wieder gut besuchte Lüneburger Innenstadt aber auch Supermärkte, werden von Taschendieben frequentiert. Am Morgen des 22.07.20 wurde z.B. einer 45-Jährigen die Geldbörse aus dem Leinenbeutel gestohlen, den sie im Fahrradkorb abgelegt hatte, als sie zwischen 08.15 und ß8.30 Uhr, die Große Bäckerstraße durchquerte. Ebenfalls am Mittwoch, zwischen 09.45 und 10.15 Uhr, wurde einem 62 Jahre alten Mann die Geldbörse aus einer Umhängetasche gestohlen, während er sich in einem Geschäft in der Benjamin-Harvey-Fuller-Straße aufhielt. Vor einem Lebensmitteldiscounter in der Borgwardstraße in Adendorf wurde bereits in der vergangenen Woche eine 84-Jährige bestohlen. Die Seniorin hatte gerade ihren Einkaufswagen zurückgebracht, als ihr eine unbekannte Frau zu nah kam. Die 84-Jährige bemerkte umgehend das Fehlen der Geldbörse, jedoch hatte die Diebin ihre Beute bereits an einen Mittäter übergeben. - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Der PIN des Kontos gehört nicht in die Geldbörse! - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

Lüneburg - Teller zerschlagen, mit Kleiderbügel geworfen

Am Nachmittag des 22.07.20 kam es in einer Wohnung im Stadtteil Rotes Feld zu einem Streit zwischen einer 48 Jahre alten Frau und ihrem 42-jährigen Lebensgefährten. Im Verlauf des Streits zerschlug die 48-Jährige Teller, trat Löcher in eine Zimmertür und warf dem Mann u.a. einen Holzkleiderbügel ins Gesicht. Der 42-Jährige setzte sich gegen die Angriffe mit einer Ohrfeige zur Wehr und verließ letztendlich die Wohnung. Die Polizei leitete Strafverfahren wegen Körperverletzung bzw. Gefährlicher Körperverletzung ein.

Reppenstedt - Versuchter Einbruch in Kindergarten

Zwischen dem 21. und 22.07.20 versuchte ein unbekannter Täter in einen Kindergarten in der Posener Straße einzubrechen. Der Täter versuchte gewaltsam eine Tür zu öffnen, gelangte jedoch nicht in den Kindergarten hinein. Möglicherweise wurde der Täter gestört. Er verursachte jedoch Sachschaden von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Kiosk-Einbrecher erbeutet Süßigkeiten

In der Nacht zum 22.07.20 brachen unbekannte Täter in einen Kiosk einer Sportanlage im Sültenweg ein. Ein Fenster wurde gewaltsam geöffnet und Süßigkeiten entwendet. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Kirchgellersen/ Reppenstedt - Müllcontainer in Brand gesetzt

Am 23.07.20, gegen 00.55 Uhr, wurde durch unbekannte Täter ein Müllcontainer in Brand gesetzt, der vor dem Naturbad in der Straße Im Wiesengrund in Kirchgellersen steht. Der Müllcontainer wurde durch das Feuer komplett zerstört. In der Gerhard-Hauptmann-Straße in Reppenstedt brannte ein weiterer Müllcontainer gegen 01.25 Uhr. Auch dieser Müllcontainer wurde komplett zerstört, wobei durch die Flammen noch ein Baum leicht beschädigt wurde, sowie der Lack von zwei Pkw, die in der Nähe standen. Es ist gut möglich, dass beide Brände von den gleichen unbekannten Tätern gelegt wurden. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Lüneburg - Widerstand bei Drogenkontrolle

Bei einer Drogenkontrolle am Spätnachmittag des 22.07.20 versuchte ein 42 Jahre alter Mann sich zunächst der Kontrolle zu entziehen und leistete, als er festgehalten wurde, Widerstand. Er beruhigte sich erst, nachdem er von den kontrollierenden Polizeibeamten Handschellen angelegt bekommen hatte. Bei der folgenden Durchsuchung wurde u.a. eine kleine Menge Amphetamine aufgefunden und sichergestellt. Der 42-Jährige und zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 46 bzw. 50 Jahren stehen im dringenden Verdacht gemeinsam Amphetamine konsumiert zu haben. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Reppenstedt - versuchter Felgendiebstahl - Autofahrerin verunfallt

Unbekannte Täter haben bereits in der Nacht zum 21.07.20 versucht von einem VW Golf, der in der Mozartstraße abgestellt war, die Felgen abzubauen. Aufgrund des vorhandenen Felgenschlosses misslang der Diebstahl. Die 23 Jahre alte Eigentümerin des Pkw bemerkte beim Losfahren jedoch nicht, dass die Radmuttern gelockert waren, so dass sie zwischen Dachtmissen und Vögelsen verunfallte, weil sich eines der Räder während der Fahrt komplett vom Pkw löste. Die 23-Jährige kam bei dem Unfall mit dem Schrecken davon, an dem VW entstanden jedoch Sachschäden von mehreren tausend Euro. Zeugen, die in der Nacht zum 21.07.20 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, in Verbindung zu setzen.

Neuhaus - mit geringer Geschwindigkeit frontal mit Baum kollidiert - leichtverletzt

Am Mittwoch, den 22.07.2020, befuhr eine 59-jährige VW-Fahrerin die Straße Am alten Bahnhof in Neuhaus. In einem dortigen Kurvenbereich kam die Fahrzeugführerin mit ihrem PKW, vermutlich aufgrund von Kreislaufbeschwerden, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer geringen Geschwindigkeit mit einem Straßenbaum. Die 59-jährige Frau wurde leichtverletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Neuhaus - Verkehrskontrollen der Polizei

Durch die Polizei wurde am Mittwochnachmittag, den 22.07.2020, zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr der Verkehr in Neuhaus hinsichtlich der Einhaltung der Gurtpflicht und der Ablenkung durch u.a. Smartphones kontrolliert. Es konnten insgesamt drei Verstöße festgestellt und geahndet werden.

Lüchow-Dannenberg

Neu Darchau/Darchau - "Rennboote im Schutzgebiet"

Sowohl das für die Bundeswasserstraße Elbe zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Lauenburg, als auch die Wasserschutzpolizei sind der Auffassung, dass es sich bei der am vergangenen Wochenende in Neu Darchau durchgeführten "Long-Haul-Ausfahrt" der "Thunderbird Racing Germany" um eine genehmigungspflichtige Veranstaltung im Sinne der schifffahrtsverkehrsrechtlichen Vorschrift handelt. Entsprechende Genehmigungen, gegebenenfalls mit Auflagen z.B. zu Uhrzeiten, Gewässerabschnitten oder auch des erforderlichen Befähigungsnachweises, werden auf Antrag des Veranstalters durch das zuständige Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt geprüft und entschieden. Diese fehlte im vorliegenden Fall. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeiten-Verfahren nach der Binnenschifffahrtsstraßen-Ordnung wird gegen den Verantwortlichen durch die Wasserschutzpolizei eingeleitet. Richtig ist, dass es auf der Bundeswasserstraße Elbe keine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt. Für das übliche Befahren mit Motorbooten bis 20 m Länge, wird lediglich der entsprechende Sportbootführerschein Binnen benötigt. Das Biosphärenreservats-Gesetz ist im vorliegenden Fall nicht tangiert, da für die Wasserstraße Bundesrecht gilt. Interessenkonflikte zwischen Erholungssuchenden, Naturfreunden und Sportenthusiasten sind im Bereich der Flusslandschaft Elbe grade in den Sommermonaten an der Tagesordnung. In diesem Zusammenhang weist die Wasserschutzpolizei auf das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme auch auf den Wasserstraßen und in den angrenzenden Schutzgebieten hin. Bitte informieren Sie sich gegebenenfalls rechtzeitig über dort geltende Regelungen.

Hitzacker - Cannabisplantage bei Durchsuchungsmaßnahmen entdeckt

Im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme konnten Polizeibeamte aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg am gestrigen Mittwochmorgen, den 22.07.2020, in einer Parzelle eines Schrebergartens im Bereich der Elbuferstraße eine Cannabisplantage feststellen. Es wurden insgesamt 15 Cannabispflanzen, sowie weitere Drogen und dazugehörige Utensilien aufgefunden. Zudem konnte ein geringer Betrag an Falschgeld, mehrere Kleinkaliberwaffen und verschiedene dem Waffengesetz unterliegende Messer festgestellt werden. Die aufgefundenen Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt. Gegen den 31-jährigen Tatverdächtigen aus der Gemeinde Hitzacker wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Lüchow - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, den 22.07.2020, befuhr die Polizei die Königsberger Straße in Lüchow und konnte einen E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum feststellen. Bei dem Führer des E-Scooters handelt es sich um einen 19-Jährigen aus Lüchow. Den jungen Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Uelzen

Uelzen - Körperverletzung vor Obdachlosenunterkunft

Am Mittwoch, den 23.07.2020, gerieten zwei heranwachsende 19-jährige Männer vor einer Obdachlosenunterkunft in der Straße Im Böh in einen Streit um eine gemeinsame Freundin. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung schlug einer der 19-Jährigen seinem Kontrahenten mit der Faust in das Gesicht. Das Opfer erleidet durch den Schlag leichte Verletzungen.

Uelzen - Vermisste Jugendliche wirft Glasflaschen auf Polizeigelände

Am Mittwochmittag, den 22.07.2020, erschien die Mutter einer 15-Jährigen auf der Polizeidienststelle in Uelzen und meldete ihre Tochter als vermisst. Nachdem die Polizeibeamten sich auf die Suche nach der Jugendlichen gemacht hatten, wurden am Nachmittag Glasflaschen auf das Polizeigelände geworfen und verfehlte nur knapp dort geparkte PKW und Funkstreifenwagen. Durch einen Polizeibeamten konnte ein junges Mädchen auf dem Schützenplatz als Tatverdächtige ausfindig gemacht werden. Die Personalienfeststellung ergab, dass es sich bei der Flaschenwerferin um die vermisste 15-Jährige handelt. Sie wurde an ihren Eltern übergeben und erhielt ein Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung.

Uelzen - Unter Drogeneinfluss unterwegs

Am Donnerstag, den 23.07.2020, kontrollierten die Polizeibeamten um kurz nach Mitternacht eine 25-jährige VW-Fahrerin in der Ludwig-Erhard-Straße in Uelzen. Ein im Rahmen der Verkehrskontrolle durchgeführter Urin-Vortest ergab, dass die Fahrzeugführerin unter dem Einfluss von THC stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und muss sich nun in einem Straf- und Ordnungswidrigkeiten-Verfahren verantworten.

Uelzen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht!

Am Mittwoch, den 22.07.2020, kam es auf dem Parkplatz an der Schuhstraße, Ecke Fritz-Röver-Straße, zwischen 10:55 Uhr und 11:00 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, ein parkendes Fahrzeug. Danach entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An dem beschädigten PKW entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: (0581) 930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugen gesucht!

Ohne seine Daten zur Schadensregulierung zu hinterlassen flüchtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von dem Parkplatz am Seepark in der Gartenstraße. Am PKW des Geschädigten entstand ein Unfallschaden am linken Außenspiegel. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, den 22.07.2020 zwischen 15:30 Uhr und 18:20 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Bodenteich, Tel.: (05824) 96598-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Antje Freudenberg

Telefon: 04131-8306-2515

Mobil: 01520-9348988

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell