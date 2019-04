Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Großalarm in Lüneburger Altstadt ++ Seniorenresidenz brennt ++ Bewohner in letzter Minute von Einsatzkräften gerettet ++ Sachschaden im siebenstelligen Eurobereich ++ Verletzte ...

Lüneburg (ots)

++ Großalarm in Lüneburger Altstadt ++ Seniorenresidenz brennt ++ Bewohner in letzter Minute von Einsatzkräften gerettet ++ Sachschaden im siebenstelligen Eurobereich ++ Verletzte mit Rauchgasvergiftung ++ Ermittlungen zur Brandursache dauern an ++

Lüneburg, Altstadt

Zu einem verheerenden Brand in einem Seniorenheim kam es in den Nachmittagsstunden des 12.04.19 in der Heiligengeiststraße. Eine Bewohnerin der Einrichtung hatte das Feuer gegen 15:55 Uhr im Gebäude wahrgenommen und die Rettungskräfte alarmiert. Parallel hatte vermutlich auch ein Brandmeldealarm ausgelöst. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte stand das Dachgeschoss des Gebäudes bereits im Vollbrand, so dass die Einsatzkräfte parallel das gesamte Gebäude mit insgesamt 13 Personen evakuierten. Insgesamt werden bei acht Bewohnern leichte Rauchgasvergiftungen festgestellt; eine Aufnahme im Städtischen Klinikum ist jedoch nicht erforderlich. Die Personen werden vor Ort durch Rettungskräfte betreut. Mehr als 150 Einsatzkräfte diverses Feuerwehren aus Stadt und Landkreis sowie anderer Rettungsorganisationen waren im Einsatz und löschten das Feuer. Durch den verheerenden Brand wurde das Gebäude unbewohnbar, so dass die Hansestadt Lüneburg die Bewohner im "Wohnpark An der Saline" unterbringen konnte. Den Sachschaden beziffern Polizei und Feuerwehr aktuell mit mehr als eine Millionen Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, wobei die Ermittler aktuell mit hoher Wahrscheinlichkeit von fahrlässiger Brandstiftung aufgrund einer angeschalteten Herdplatte ausgehen. Die weiteren Detailermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell