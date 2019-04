Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Vandalen unterwegs - Polizei fahndet und stellt Jugendliche ++ im Sozialamt herumgepöbelt - Sicherheitsdienst muss eingreifen ++ betrunken unterwegs - 1,5 Promille ++

Lüneburg (ots)

Presse - 12.04.2019 ++

Lüneburg

Lüneburg - Vandalen unterwegs - Polizei fahndet und stellt Jugendliche

Zu mehreren Sachbeschädigungen im weiteren Bereich des Kurparks kam es in den frühen Abendstunden des 11.04.19. Gegen 18:15 Uhr wurde dabei im Pfarrer-Kneipp-Weg die Heckscheibe eines Baggers eingeschlagen. Der Vorfall wurde beobachtet, so dass alarmierte Polizeibeamte sich in der Folge im Nachbereich zwei 16 und 17 Jahre alte tatverdächtige Jugendliche "greifen" konnten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Parallel ermittelt die Polizei nach einem weiteren Vandalismusfall im Bereich des Pfarrer-Kneipp-wegs. Dort hatten Unbekannte bereits im Zeitraum vom 10. Auf den 11.04.19 auf dem umzäunten Gelände des THC (Tennisclubs) mehrere Lampen zerstört, Türen eingetreten, Terrassenbox sowie eine Rutsche beschädigt und Müll hinterlassen. Parallel versuchten die Vandalen einen Tennisplatz zu fluten. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - im Sozialamt herumgepöbelt - Sicherheitsdienst muss eingreifen

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen eine 51 Jahre alte Lüneburgerin. Die Frau hatte in den frühen Nachmittagsstunden des 11.04.19 im Sozialamt Auf dem Klosterhof herumgepöbelt, so dass gegen sie gegen 14:30 Uhr ein Hausverbot ausgesprochen werden musste. Die Frau zeigte sich uneinsichtig, wollte eine Mitarbeiterin angreifen, so dass der Sicherheitsdienst einschreiten musste. Dabei verletzte die Frau den Sicherheitsdienstmitarbeiter leicht. Nach der Personalienfeststellung wurde die 51-Jährige aus dem Gebäude geleitet. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Autos aufgebrochen

Zwei auf dem Parkplatz am Bahnhof West und am Friedhof im Göxer Weg abgestellte Pkw Daimler und Opel Astra brachen Unbekannte im Verlauf bzw. den Mittagsstunden des 11.04.19 auf. Die Täter zerstörten jeweils ein Fenster und erbeuteten eine Geldbörse sowie ein Etui. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Adendorf - Quad gestohlen

Ein Quad der Marke Yamaha 700R mit dem amtlichen Kfz-Kennzeichen LG-R 82 stahlen Unbekannte in der Nacht zum 11.04.19 in der Dorfstraße. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei fahndet und ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Container aufgebrochen

Einen Container brachen Unbekannte in der Nacht zum 11.04.19 In der Marsch auf. Die Täter erbeuteten vier Gasflaschen und verschwanden. Es entstand ein Schaden von gut 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Palisaden und Treppenstufen von Lagerplatz gestohlen

Mehrere Holzpalisaden und -treppenstufen stahlen Unbekannte im Zeitraum vom 09. bis 11.04.19 vom Lagerplatz der Samtgemeinde am Friedhof in Lüggau. Zuvor wurde das Vorhängeschloss gewaltsam entfernt. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-80079-0, entgegen.

Uelzen

Bad Bodenteich - betrunken unterwegs - 1,5 Promille

Einen 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler stoppte die Polizei in den Abendstunden des 11.04.19 in der Röbbeler Straße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 21:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 1,58 Promille fest. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Bad Bodenteich - Lack zerkratzt - Vandalen

Den Lack eines auf dem Parkstreifen in der Neustädter Straße abgestellten Pkw VW Golf IV zerkratzten Unbekannte in den Morgenstunden des 11.04.19. Dabei wurde ein ca. 40x30 cm großes Kreuz auf die Motorhaube geritzt, so dass ein Schaden von gut 500 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96300-0, entgegen.

