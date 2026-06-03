Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Zusammenstoß am Kreisverkehr - Radfahrerin bei Unfall verletzt

Stade (ots)

Am Dienstag gegen 16:11 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Sachsenstraße / Am Seegraben gerufen. Eine 79-jährige Staderin beabsichtigte, den dortigen Fußgängerüberweg mit ihrem Fahrrad in Richtung Am Seegraben zu überqueren. Dabei wurde sie von einer 78-jährigen Staderin in ihrem Opel Vectra übersehen und erfasst. Die Radfahrerin stürzte und erlitt eine Armfraktur. Sie wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in das Elbe Klinikum Stade gebracht. Der Verletzten war nach eigenen Angaben nicht bewusst, dass sie auf dem Fahrrad sitzend am Fußgängerüberweg nicht dieselbe Bevorrechtigung genießt wie eine Fußgängerin. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1500 Euro.

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