Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Autofahrer bringt Kind auf Fahrrad in Stade zu Fall - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Stade (ots)

Am vergangenen Freitag, den 17.12. ist es gegen 14:15 h in Stade in der Schiffertorstraße am dortigen Kreisel zu einem Unfall gekommen, für den die Polizei jetzt einen bisher unbekannten Autofahrer sowie Zeugen sucht.

Ein 10-jähriger Junge wollte zu der Zeit mit seinem hellblauen Mountainbike an dem dortigen Radüberweg die Straße überqueren. Ein bisher unbekannter Fahrer eines silbernen Ford versuchte noch an dem Kind vorbei zu fahren, obwohl der Junge mit dem Vorderrad bereits auf der Straße war.

Dabei wurde das Fahrrad touchiert, der 10-Jährige kam zu Sturz und wurde verletzt.

Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um die Folgen zu kümmern. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Körperverletzung ermittelt.

Ein ebenfalls bisher unbekannter Zeuge hatte noch mit der Lichthupe seines Autos versucht, den vor ihm fahrenden Unfallverursacher zum Anhalten zu bewegen. Dieser wird als wichtiger Zeuge gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell